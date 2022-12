Kamer wil dat kiezer al op 15 maart meer invloed heeft op waterschap

Het kabinet moet ervoor zorgen dat de wet die de waterschappen democratischer moet maken, al bij de verkiezingen op 15 maart geldt. Anders moet er worden gewacht tot de volgende verkiezingen, in 2027, en dat duurt te lang, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.

Deze week is een initiatiefwet aangenomen van de Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en De Groot (D66). Dat betekent dat er flink wordt gesnoeid in het aantal 'geborgde zetels' dat, los de verkiezingsuitslag, wordt toegewezen aan belanghebbenden.

Nu zijn er, naast de zetels waar de kiezer over gaat, zeven tot negen gereserveerde zetels per waterschap. De meeste gaan naar vertegenwoordigers van de landbouw en het bedrijfsleven, die daardoor relatief veel invloed hebben. De overige zijn voor mensen van natuurorganisaties.

Bedrijfsleven eruit

Dat systeem gaat na invoering van de wet op de schop. Er blijven dan nog vier geborgde zetels over: twee voor de landbouw en twee voor de natuur, zodat hun vaak tegengestelde belangen even goed vertegenwoordigd zijn. En het bedrijfsleven valt buiten de boot.

Bromet en De Groot willen dat hun wet, waardoor de kiezer meer invloed krijgt op de samenstelling van de waterschappen, zo snel mogelijk ingaat. Ze dienden daarom een motie in met een oproep om te zorgen dat de wet uiterlijk 18 december geldig is. Dan blijft er volgens hen genoeg tijd over om de waterschapsverkiezingen nieuwe stijl voor 15 maart te regelen.

Minister Harbers heeft al laten weten dat hij de oproep van de Kamer ziet als een "uiterste inspanningsverplichting" om er alles aan te doen om te zorgen dat de wet op tijd klaar is.