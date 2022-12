OM in hoger beroep in zaak fatale mishandeling op Mallorca

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca. Daarbij kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen vorig jaar om het leven. Hij werd mishandeld door een groep jonge mannen uit Hilversum, raakte in coma en overleed enkele dagen na de mishandeling.

18 november werden acht van de negen verdachten uit de zaak veroordeeld. Sanil B. kreeg met 7 jaar de zwaarste straf, de zeven anderen kregen straffen variërend van een taakstraf tot gevangenisstraffen tussen de twaalf en dertig maanden. De negende verdachte werd vrijgesproken.

Meer personen verantwoordelijk

Het OM zegt dat een aantal verdachten hoger beroep heeft aangetekend en dat daarom is besloten ook zelf in hoger beroep te gaan. Omdat de rechtbank slechts één verdachte heeft veroordeeld voor doodslag, maar daarnaast ook heeft gezegd dat één of meer andere personen verantwoordelijk moeten zijn voor de dood van Heuvelman, hoopt het OM dat hierover in een nieuwe zaak meer duidelijkheid zal komen.

Verder vindt het OM de opgelegde straf tegen B. te laag. De aanklagers hadden tien jaar geëist. Tegen één veroordeelde, die 150 uur taakstraf kreeg voor openlijk geweld maar die niet betrokken was bij het incident waarbij Heuvelman werd mishandeld, gaat het OM niet in beroep. Ook is het OM akkoord met de vrijspraak van verdachte negen, omdat het OM ook om vrijspraak had gevraagd.