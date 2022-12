Stemmen voor Top 2000 van start, extra maatregel tegen fraude

Vanaf vanmorgen kunnen liefhebbers van de NPO Radio 2 Top 2000 hun stem uitbrengen voor de editie van dit jaar. Om manipulatie te voorkomen is een extra veiligheidsmaatregel ingevoerd. Deelnemers moeten hun keuzes via de mail bevestigen.

Een paar jaar geleden werd de maatregel nog afgeschaft om het stemmen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Mede vanwege de poging tot fraude in oktober bij de verkiezing voor de NS Publieksprijs is de extra veiligheidsmaatregel weer terug.

Maximaal 35 nummers

Vanmorgen gaven dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte het startsein voor de stemweek voor de 24ste editie. Belangstellenden kunnen tot woensdag 7 december 15.00 uur minimaal 5 en maximaal 35 nummers aanmelden via de website van NPO Radio 2.

De uitzending begint op Eerste Kerstdag en duurt tot Oudjaarsavond. Hij komt vanuit het Top 2000-café in Beeld & Geluid in Hilversum. Het café is dit jaar voor het eerst 24 uur per dag open voor publiek.

De NTR verzorgt de televisie-uitzendingen Top 2000 - The Untold Stories en Top 2000: De Opening op NPO 3 en Top 2000 a gogo op NPO 1.