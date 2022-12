Weer bombrieven gevonden in Spanje na aanslag op ambassade Oekraïne

Een dag na de explosie van een bombrief bij de Oekraïense ambassade in Spanje zijn in het land opnieuw verdachte pakketjes gevonden. Dit keer is een mogelijk explosief mechanisme ontdekt in een envelop die werd afgeleverd bij de luchtmachtbasis Torrejón de Ardoz bij Madrid. Ook werd een bombrief bij het ministerie van Defensie onderschept.

Het zijn de derde en vierde bombrief in twee dagen tijd: gisteravond kwam een bombrief binnen bij een wapenfabrikant in Zaragoza. Die werd op tijd ontdekt en preventief opgeblazen door de politie.

De eerste bombrief kwam gisteren binnen bij de Oekraïense vertegenwoordiging in Madrid ter attentie van de ambassadeur. Een Oekraïense medewerker vertrouwde het pakket niet en besloot het daarom zonder omstanders te openen buiten het gebouw.

"Nadat hij de doos opende en 'klik' hoorde, gooide hij het pakket vlak voor de explosie weg", beschreef de Oekraïense ambassadeur wat er gebeurde. "Hoewel hij de doos niet meer in zijn handen had toen de explosieven afgingen, raakte hij gewond aan zijn handen en liep een hersenschudding op."

Europees satellietcentrum

Ook bij het tweede doelwit was er een verband met Oekraïne: de wapenfabrikant doneerde granaatwerpers aan Kiev. Net als bij de ambassade was dit pakket bovendien afkomstig uit Oekraïne. Het had ook hetzelfde emailadres als retouradres.

In het geval van de luchtmachtbasis was het poststuk gericht aan de EU SatCen, de satelliet-afdeling van de Europese Unie die daar gevestigd is. Daar worden door satellieten vergaarde gegevens verzameld en geanalyseerd om het Europese veiligheids- en buitenlandbeleid te bepalen. Het explosief werd dankzij een röntgencontrole onderschept.

Vlak voor het middaguur bevestigde het ministerie van Defensie dat er ook daar een bombrief was gevonden. Ook deze kon onschadelijk worden gemaakt. Daarnaast meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken dat premier Sanchez een week geleden een brief met ontvlambaar materiaal had gekregen.

De politie tast nog in het duister wie er achter de bombrieven zit. De Spaanse justitie is een terreuronderzoek begonnen.