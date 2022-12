Activist wacht nog op excuses Buckingham Palace na racistische opmerkingen

In hetzelfde interview zei ze wel graag in gesprek te willen gaan met het paleis. "Het draait ons om positieve resultaten. Dus natuurlijk moet er een gesprek komen. Dolgraag."

"Iedereen zegt dat het paleis contact heeft gezocht, maar dat is niet gebeurd", zei Fulani vanmorgen in het tv-programma Good Morning Britain. "Ik kan uitdrukkelijk zeggen dat we nog niets hebben gehoord."

Hussey was pas tevreden toen Fulani zei dat haar ouders in de jaren 50 naar Groot-Brittannië waren verhuisd. "Ah, ik wist dat we er uiteindelijk wel zouden komen: je bent Caribisch!" Nee, verbeterde Fulani haar, "ik ben van Afrikaanse afkomst, heb wortels in de Cariben en de Britse nationaliteit."

Hussey was een van de leden van koning Charles' hofhouding die zich onder de gasten mengden. Zij was de langst dienende hofdame van koningin Elizabeth en is peetmoeder van prins William. Naderhand uitte Fulani op sociale media haar afschuw over hoe het gesprek was verlopen. Het voelde volgens haar als een verhoor en beledigend.

Fulani, oprichter van een Londense stichting tegen huiselijk geweld, was dinsdag aanwezig op een door koningin-gemalin Camilla georganiseerde bijeenkomst over geweld tegen meisjes en vrouwen. Naast activisten als zijzelf waren daar ook de Belgische koningin Mathilde, koningin Rania van Jordanië en de Oekraïense first lady OIena Zelenska aanwezig.

"Het voelde alsof ze wilde dat ik mijn Britse identiteit zou verwerpen", legde Fulani later uit. "Ik voelde me onwelkom op mijn eigen plekje." Ze was verbijsterd dat het juist op een bijeenkomst over veiligheid voor vrouwen zo fout kon gaan.

Onmiddellijk nadat Fulani haar verhaal had gedaan, kondigde Buckingham Palace aan dat Hussey haar erefunctie had neergelegd en "diepe excuses aanbiedt voor het leed dat ze heeft veroorzaakt". Het paleis typeerde de opmerkingen als "onacceptabel en bijzonder betreurenswaardig".

Prins William reageerde via een woordvoerder dat "racisme geen plek heeft in onze samenleving". Hij noemde het terecht dat Hussey was opgestapt.

'Totaal niet racistisch'

De rel dreigt het bezoek van prins William en zijn vrouw Kate aan de VS te overschaduwen. Het is namelijk niet de eerste keer dat Buckingham Palace wordt beticht van racisme. Zo stelde Williams schoonzus Meghan dat er ooit in het paleis "gesprekken waren over hoe donker de huid van mijn kind zou zijn bij geboorte".

Eerder had ze al excuses ontvangen voor een racistische broche die een familielid bij een lunch droeg. Ook bleek dat het personeelsbestand van het paleis veel minder divers was dan de samenleving in het algemeen.

Desalniettemin, zei William indertijd, is zijn familie "totaal niet racistisch". In een schriftelijke verklaring liet koningin Elizabeth weten dat ze bedroefd was over hoe prins Harry en zijn vrouw Meghan zich behandeld hadden gevoeld.