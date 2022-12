Naarden staat stil bij 'wreede' burgermoord 450 jaar geleden

Naarden staat vandaag stil bij de gruwelijke moord op de mannelijke bevolking, precies 450 jaar geleden.

Het bloedbad op 1 december 1572 wordt herdacht in de Grote Kerk in het vestingstadje. Burgemeester Han ter Heegde legt een krans op de plek waar het begon, meldt NH Nieuws.

Het bloedbad van Naarden is een van de bekendste episodes uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Nadat de opstandelingen een deel van de Nederlanden in handen hadden gekregen, waren de Spaanse regeringstroepen bezig met een tegenoffensief. Op 30 november arriveerden ze bij Naarden, dat zich had aangesloten bij de geuzen, die de Spaanse koning te voet en te zwaard bestreden.

Lot van Naarden bezegeld

"In de stad ontstond tweespalt", zegt historicus Henk Michielse. "Het stadsbestuur wilde het Spaanse leger binnenlaten. Maar het volk, opgehitst door een aantal raddraaiers, koos voor de geuzen; het koos voor de opstand. Ja, en toen was het lot van Naarden bezegeld."

Toch werden de Spanjaarden binnengelaten. De Spaanse legeraanvoerder Julian Romero riep de mannelijke bevolking op naar het stadhuis te komen en daar trouw aan de koning te zweren. Tussen de 400 en 500 mannen deden dat, in de hoop het er zo levend van af te brengen.

Moorden ging buiten stadhuis verder

"Toen ze eenmaal binnen waren in het stadhuis, kwam er een kapelaan. Hij zei dat hun laatste uur geslagen had en dat ze tot God moesten bidden. Terwijl ze daar mee bezig waren, werden ze afgeslacht door Spaanse soldaten", aldus Michielse.

Het moorden ging daarna buiten het stadhuis verder. De stad werd in brand gestoken. "Zo verwoestte één dag die zo oude stad", citeert de historicus een ooggetuigenverslag uit die tijd.

Dappere, onschuldige Hollanders

450 jaar later vindt de gemeente dat er bij de herdenking vanavond ruimte moet zijn voor nuances in de geschiedschrijving. "Het zou verleidelijk zijn om dit te doen op basis van de mythe van de dappere, onschuldige Hollanders tegenover de brute Spanjaarden. Maar dat zou geen recht doen aan de werkelijkheid". aldus het herdenkingscomité.

Dus zijn er vanavond bij de herdenking in de Grote Kerk niet alleen lezingen over heldhaftige Nederlanders, maar wordt ook aandacht besteed aan de zienswijze van de Spaanse legeraanvoerder Romero.