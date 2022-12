Vluchtauto voor ontsnapte tbs'er die vrouw neerstak stond al klaar

De ontsnapte tbs'er die gisteren een vrouw neerstak in Soest is de 31-jarige Kendrick M., bevestigen bronnen aan de NOS.

Een woordvoerder van de Pompekliniek bevestigt ook dat M. in een winkel de benen nam, in een klaarstaande auto sprong en verdween. De begeleider rende nog achter hem aan.

In 2015 werd Kendrick M. in hoger beroep veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs voor het doden van zijn ex-vriendin. In 2012 bracht hij zijn ex-vriendin om het leven en dumpte haar lichaam in een koffer in het water. Sinds 2019 verbleef hij in de Pompekliniek in Nijmegen.

M. ontsnapte gisteren aan zijn begeleider en stak daarna een 27-jarige vrouw neer. De vrouw, die vermoedelijk geen willekeurig slachtoffer was, raakte ernstig gewond, maar haar toestand was volgens de politie gisteravond stabiel. Enkele uren na het incident werd M. gearresteerd.

Neef van andere ontsnapte tbs'er

M. is een neef van de eerder dit jaar ontsnapte - en nog altijd voortvluchtige - tbs'er Sherwin Windster. Afgelopen zomer ontsnapte Windster samen met Luciano D. uit dezelfde kliniek. D. werd later opgepakt, maar van Windster ontbreekt nog altijd ieder spoor. Sinds half november staat hij op de Nationale Opsporingslijst.

Na die ontsnapping in juni werden alle verloven in de Pompekliniek tijdelijk ingetrokken. Gisteravond gebeurde dat opnieuw. Inmiddels lopen de verloven weer volgens planning, meldt een woordvoerder van de kliniek.