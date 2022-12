IJsbanen hoeven niet op steun uit Den Haag te rekenen, behalve Thialf

Kunstijsbanen die door de hoge energiekosten in de problemen komen, hoeven niet op steun van het kabinet te rekenen. Ze hadden daar wel om gevraagd. Minister Helder gaat wel haar uiterste best doen de topsportlocatie Thialf in Heerenveen open te houden, maakte ze duidelijk in de Tweede Kamer.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder de regeringspartijen VVD, D66 en CDA, wil dat de Friese schaatstempel wordt toegevoegd aan de compensatieregeling die het kabinet heeft opgetuigd voor zwembaden die de energierekening niet meer kunnen betalen. De partijen vinden het "van nationaal belang" dat Thialf gered wordt.

Helder weet nog niet of ze aan die wens tegemoet gaat komen. "De middelen zijn beperkt", maakte ze duidelijk. Voor de zwembaden is 207 miljoen euro beschikbaar.

De minister is naar eigen zeggen voortdurend in gesprek met Thialf, waarbij ze vooral "vol gas" wil geven op verduurzaming en innovatie om de energiekosten omlaag te krijgen.

IJsverenigingen en recreanten

Naast Thialf zijn er nog 21 kunstijsbanen in Nederland, waar de 40.000 leden van ijsverenigingen en nog eens 200.000 recreanten hun rondjes draaien. Volgens schaatsbond KNSB dreigt voor zes tot acht van die accommodaties sluiting op korte termijn. Hun energiecontract loopt af, waardoor ze geconfronteerd worden met veel hogere tarieven.

De KNSB pleitte eerder, samen met zwembond KNZB, voor een noodfonds om sluitingen te voorkomen. Zo'n fonds komt er dus wel voor zwembaden, maar niet voor ijsbanen.

Daar is voor gekozen, omdat zwembaden cruciaal zijn voor het zwemonderwijs, legde Helder uit. Kinderen moeten leren zwemmen in ons waterrijke land. "Er is geen ruimte om ook de ijsbanen te ondersteunen."

Gemeenten

Ze hoopt dat gemeenten zullen bijspringen om de kunstijsbanen open te houden. Die krijgen 300 miljoen euro extra uit het gemeentefonds om het verenigingsleven te steunen. Verschillende ijsbanen worden geëxploiteerd door een commerciële partij, maar het gebouw is meestal eigendom van de gemeente.

Dat geld is niet 'geoormerkt' voor sport, wat betekent dat gemeenten het ook kunnen uitgeven aan andere delen van het verenigingsleven, zoals muziekkorpsen of buurtverenigingen.

De coalitiepartijen steunen minister Helder in haar aanpak van de problemen in de sport door de hoge energiekosten. De oppositie vindt het veel te weinig en vreest dat deze winter veel amateurverenigingen en sportaccommodaties het loodje zullen leggen.

Effectievere locaties

Kamerlid Rudmer Heerema van de VVD denkt dat het niet mogelijk is alle sportvoorzieningen open te houden. Hij hoopt dat de kennis die Thialf opdoet over innoveren en energie besparen ook gebruikt kan worden om andere kunstijsbanen te behouden.

Maar sluiting lijkt voor sommige banen onvermijdelijk. "Misschien moeten we kijken naar effectievere locaties voor kunstijsbanen, zodat we met minder banen toch aan de behoefte kunnen voldoen", zei Heerema.