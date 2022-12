China zinspeelt op versoepeling coronamaatregelen

China lijkt aan te sturen op een versoepeling van de strenge coronamaatregelen. De vicepremier die verantwoordelijk is voor de coronabestrijding zegt dat het virus minder mensen ziek maakt.

"We kijken tegen een nieuwe fase aan met nieuwe taken op het gebied van preventie en bestrijding nu de omikronvariant minder ziek maakt, er meer mensen gevaccineerd zijn en de ervaring met het in toom houden van het virus is gegroeid", zegt vicepremier Sun in staatsmedia. Ook dringt ze aan op een "optimalisatie" van de behandeling van coronapatiënten en van het test- en quarantainebeleid.

Volgens persbureau Reuters wordt de komende dagen bekendgemaakt dat er minder massaal zal worden getest en dat mensen die besmet zijn geraakt en hun verwanten onder voorwaarden thuis in isolatie mogen. Besmette personen en hun nauwe contacten moeten in het huidige beleid naar een centrale quarantaine-voorziening van de overheid.

Zeer streng

De uitspraak dat het virus zwakker wordt, is nieuw voor de Chinese overheid en wijkt af van het regeringsstandpunt tot nu toe. De woorden volgen op een week van voor China ongebruikelijk felle protesten tegen zeer strenge lockdownmaatregelen. Die hielden onder meer in dat appartementencomplexen soms voor weken op slot gingen als er ook maar een bewoner positief was getest.

Ook de economie lijdt eronder. De Chinese zero-covidstrategie is hard voor mensen en schaadt de Chinese economie en die van de rest van de wereld, zei IMF-directeur Georgieva deze week.

Al begonnen

Sommige steden zijn al tot versoepeling overgegaan, hoewel de besmettingscijfers hoog zijn. In sommige districten van de zuidelijke industriestad Guangzhou zijn dinsdag tijdelijke lockdowns opgeheven. In een district mogen scholen, restaurants en bioscopen weer open.

Ook in Chongquing en Zhengzhou zijn versoepelingen aangekondigd. In Zhengzhou namen vorige week 20.000 nieuwe werknemers van 's werelds grootste iPhone-fabriek ontslag, onder meer omdat ze naar eigen zeggen slaapzalen moesten delen met collega's die met corona waren besmet.