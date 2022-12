Rusland plaatst Oekraïense kinderen in pleeggezinnen en is daar heel open over

In Rusland wordt openlijk gesproken over het verplaatsen van kinderen uit Oekraïne naar Rusland, ondanks opmerkingen van de Verenigde Naties en EU-buitenlandchef Borrell dat dit een oorlogsmisdaad is. De VN kondigde vorige maand aan deze "vermeende versnelde adoptie van kinderen" te gaan onderzoeken.

De afgelopen weken circuleerde er een vijfdelige Russische serie onder de naam Kindertijd. Terugkeer op sociale media. In de serie worden Oost-Oekraïense kinderen geïnterviewd die zijn ondergebracht in Russische pleeggezinnen. Beelden van kinderen die vertellen over hun "nieuwe familie" en de mogelijkheden in hun nieuwe land worden afgewisseld met beelden van verwoestingen in hun steden van herkomst.

Ruim 12.000 Oekraïense kinderen zijn sinds 24 februari gedeporteerd, maakte de persdienst van de Oekraïense openbaar aanklager gisteren bekend. Cijfers over vermiste, gewonde of overleden kinderen worden dagelijks bijgewerkt door de Oekraïense overheid. Veel van de gedeporteerde kinderen bevinden zich in Rusland, waar ze in pleeghuizen of pleeggezinnen verblijven. Oekraïne heeft Rusland opgeroepen de kinderen terug te laten keren naar Oekraïne.

'Liefde voor Rusland'

Maria Lvova-Belova is als presidentieel commissaris voor kinderrechten in Rusland verantwoordelijk voor het halen van de Oekraïense kinderen. Regelmatig deelt ze foto's en verhalen over hen op sociale media. Hieruit blijkt dat de kinderen in tegenstelling tot in de documentaire niet altijd heel enthousiast zijn bij aankomst in Rusland.

Zo berichtte de Russische nieuwswebsite Meduza dat Lvova-Belova deelde dat kinderen uit Marioepol allerlei nare dingen riepen over Poetin en het Oekraïense volkslied zongen. Nu de kinderen in pleeggezinnen zitten zou "deze negativiteit" zijn omgeslagen in "liefde voor Rusland".

Genocide

"Veel mensen in Rusland zien er niets verkeerds in, omdat zij het zien als iets humanitairs: arme kinderen lijden, zij hebben gezinnen nodig en wij hebben gezinnen", zegt Lisa Gaufman, docent Russische discours en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens Gaufman weten de meeste Russen niet dat kinderen op een gewelddadige manier van de ene groep naar een andere groep brengen, kan worden gezien als een handeling van genocide.

"Het is inderdaad een aanwijzing die kan duiden op genocide, als het gepaard gaat met specifieke opzet om de Oekraïners te vernietigen", zegt Marieke de Hoon, docent internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Dat er zo openlijk gepraat wordt over het opnemen van Oekraïense kinderen in Russische gezinnen, is deels het gevolg van retoriek van de Russische staat, zegt Gaufman. "Er wordt al jarenlang op gehamerd dat Oekraïne geen echt land is, en geen echte taal en cultuur heeft."

Kinderen teruggekeerd

Of het verplaatsen van kinderen van de Donbas naar Rusland onder genocide valt, is lastig vast te stellen zonder dat het specifieke doel van vernietiging bewezen is. Kinderombudsvrouw Lvova-Belova laat regelmatig weten dat kinderen kunnen terugkeren naar Oekraïne als daar familieleden zijn bij wie ze terechtkunnen.

Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn er 119 kinderen teruggekeerd.