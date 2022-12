In 'Songbird' klinkt Christine McVie 'in volle glorie met die prachtige stem'

Op Rumours is goed te horen hoe veelzijdig de groep was. "Ik was gisteren op Radio 2 en toen kwam de producer van een jaar of dertig met tranen in de ogen binnen, omdat Christine McVie was overleden", zegt Blokhuis. "Het is een band die nog een heel grote groep mensen aanspreekt."

Christine McVie (geboortenaam Christine Perfect) kwam in 1970 bij Fleetwood Mac in een tijd dat de groep blues maakte. Haar man John McVie was de bassist. De grote doorbraak kwam in de tweede helft van de jaren 70 nadat de band naar de VS was verhuisd en de Amerikanen Stevie Nicks en Lindsey Buckingham erbij gekomen waren. De band maakte toen een metamorfose door "van een echte bluesband naar de popband zoals ze bekend is geworden", aldus Blokhuis.

Scheidingen

Rumours was de tweede plaat die de band in de nieuwe samenstelling uitbracht. Het werd een van de bestverkochte albums aller tijden, met hits als Don't Stop, Never Going Back Again en Songbird. Op de plaat zetten de bandleden hun scheidingsperikelen in nummers om en deelden die met de wereld. Zowel Nicks en Buckingham als McVie en McVie gingen in die tijd uit elkaar. "Die pijn hoor je ook op de plaat", zegt Blokhuis.

Christine McVie kreeg vervolgens een relatie met de lichtontwerper van de band. Het nummer You Make Loving Fun, ook op de plaat, gaat over hem. Volgens Blokhuis was dat niet zo raar voor muziek van de West Coast scene, de muzikantenwereld in California, waar ook Fleetwood Mac bij hoorde. "Dat waren vaak dagboeken die op muziek gezet werden. Ze zijn onthutsend eerlijk in de liedjes."

Met name op Rumours is het bijzonder dat de bandleden elkaars scheiding bezingen, zegt Blokhuis. "Lindsey Buckingham zingt tegen zijn ex Stevie Nicks you can go your on way (je kan je eigen weg gaan). En Stevie doet vrolijk de tweede stem op dat chagrijnige nummer over haarzelf."

Go Your Own Way: