Politie grijpt in bij boerenacties bij provinciehuis Overijssel, twee aanhoudingen

De politie heeft ingegrepen bij een boerenprotest bij het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Op beelden is te zien dat een agent in een shovel boeren dwingt hun trekkers weg te halen. Een van de boeren had met zijn trekker een politievoertuig klemgezet, meldt de politie.

Twee mensen zijn aangehouden voor ambtsbelemmering en het niet opvolgen van aanwijzingen. De bestuurder van de trekker is één van de aangehouden personen.

De boeren blokkeren een stuk van de weg tussen het provinciehuis en de tegenovergelegen rechtbank. Sommige trekkers die op de rijbaan geparkeerd stonden, zijn op last van de politie ergens anders neergezet. "We zien dat de sfeer in enkele gevallen omslaat", zegt de politie op Twitter.