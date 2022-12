Politie grijpt in bij boerenacties bij provinciehuis in Zwolle

De Overijsselse gedeputeerde Tijs de Bree (PvdA) zei twee weken geleden al dat hij niet kan afzien van handhaving, omdat er een uitspraak van de rechter ligt die de provincie dwingt dit te doen.

Ook extern salderen is niet gemakkelijk te regelen, zei collega-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP). "Er is vorig jaar een uitspraak gedaan waarin wordt gezegd dat je eerst moet toetsen of je die vergunning wel mag gebruiken, en dat je de vergunningsruimte eerst moet gebruiken om ervoor te zorgen dat er minder stikstof in de natuur terechtkomt."