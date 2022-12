Boeren willen gesprek met burgemeester Zwolle over noodbevel

De trekkers van het boerenprotest in Zwolle zijn weggereden bij het provinciehuis van Overijssel. De boeren, die sinds vanochtend aan het protesteren zijn, wilden naar het gemeentehuis, maar de politie heeft bruggen naar het centrum afgesloten. Er staat een file van trekkers rond het centrum van Zwolle.

Toch hebben tientallen boeren zonder hun trekker het gemeentehuis bereikt, meldt RTV Oost. Zij willen in gesprek met de burgemeester over het noodbevel dat hij eerder heeft uitgevaardigd.

Burgemeester Peter Snijders (VVD) wil ook wel in gesprek met de boeren, maar wil eerst weten wie de leiding heeft in de demonstratie en wat de wensen zijn.

Arrestaties eerder op de dag

Eerder vandaag blokkeerden de boeren een stuk van de weg tussen het provinciehuis en de tegenovergelegen rechtbank in Zwolle. De politie en de Mobiele Eenheid (ME) waren met meerdere voertuigen aanwezig. De politie greep in met een shovel. Twee mensen werden aangehouden voor ambtsbelemmering en het niet opvolgen van aanwijzingen.

Trekkers die op de rijbaan geparkeerd stonden, werden op last van de politie ergens anders neergezet. Er waren geen ambtenaren in het provinciehuis aanwezig. Zij hadden vanochtend hun werkplek al uit voorzorg verlaten.

Ondertussen vaardigde de Zwolse burgemeester een noodbevel uit, waarin onder meer stond dat de boeren geen meststrooiers of giertanks mee mochten brengen. Dat noodbevel geldt tot 02.00 uur op vrijdag.

Shovel ingezet

Op beelden van vanochtend is te zien dat een agent in een shovel boeren dwingt hun trekkers weg te halen. Een van de boeren had met zijn trekker een politievoertuig klemgezet, meldt de politie. De bestuurder van de trekker is een van de aangehouden personen.

De politie zette de shovel bij zeker twee trekkers in. Op beelden is te zien hoe de eerste trekker een stuk van de grond werd getild door de shovel, waarna een aanwezige op de band van de trekker sprong en de shovel probeerde tegen te houden. Vervolgens reed deze trekker weg.

Dezelfde man probeerde daarna weer de shovel tegen te houden, maar werd gestopt door de politie. Daarna reed de shovel tegen een tweede trekker aan.

Dat is te zien in deze video: