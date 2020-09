Amsterdam-Oost hijst regenboogvlag uit protest tegen homohaat

Volgens Poorter is dat belangrijk in een samenleving waar verschillende mensen en culturen naast elkaar leven. "Respecteer, leer en zoek binnen de verscheidenheid juist de verbinding met elkaar op."

"Stop met schelden, vuisten, vuile blikken en rotte eieren gooien", zegt stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter in het Parool . "De maat is vol, iedereen moet zichzelf kunnen zijn zonder enige belemmering."

Afgelopen weekend werd een woning in de buurt, waar een regenboogvlag hing, binnen 24 uur twee keer getroffen door vuurwerk. De bewoner had de vlag opgehangen uit solidariteit met een homostel uit de buurt van wie eenzelfde vlag met eieren was bekogeld.

Ook zijn er dit jaar meerdere incidenten met geweld geweest. Zo werd een stel in de buurt tot twee keer toe aangevallen door een groep jongeren. En in mei werd een man die met zijn partner aan het kanoën was uitgescholden en tijdens een ruzie aan de kant gestoken met een stuk glas.

Gesprekken met scholen

Het stadsdeel bereidt een actieprogramma voor om homohaat aan te pakken. Zo komen er gesprekken met directeuren van middelbare scholen in de buurt. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd voor slachtoffers. Eerder werd al een nieuw onderzoek naar discriminatie en tolerantie in de stad aangekondigd.