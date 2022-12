Frappart fluit zich zonder rolmodel naar WK-primeur: 'Normaalste zaak van de wereld'

Daarna volgden de mijlpalen elkaar snel op voor Frappart. Ze floot het Europese Supercup-duel tussen Liverpool en Chelsea in augustus 2019 en ruim een jaar later had ze ook de Champions League-primeur bij de wedstrijd Juventus - Dinamo Kiev.

Haar eerste grote doel bereikte ze in 2019 toen ze als eerste vrouwelijke scheidsrechter de leiding had over een duel in de Ligue 1, de Franse eredivisie.

Als arbiter lag er wel een succesvolle carrière in het verschiet, ook al had ze geen rolmodel. "Ik ben geen man, dus ik kan me niet met hen vergelijken", vertelt ze tegen The Athletic. "Iedereen is uniek, dus je kan je persoonlijkheid niet op iemand anders baseren."

Frappart groeide op in de buurt van Parijs en speelde bij haar club het liefst op het middenveld. Ze toonde zich leergierig en meldde zich aan voor een scheidsrechterscursus. Niet direct met de ambitie om arbiter te worden, maar vooral om de spelregels beter te leren kennen. Niet geheel verrassend was dat ze de enige vrouwelijke cursist was.

Maar wie is eigenlijk die vrouw die glazen plafonds doorbreekt voor vrouwelijke scheidsrechters? Een sprong terug in de tijd leert dat ze als kind eigenlijk droomde van een carrière als voetbalster.

Stéphanie Frappart was al de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Franse Ligue 1 en de Champions League voor mannen en daar komt donderdagavond nog een primeur bij. De 38-jarige Française leidt dan de WK-wedstrijd Costa Rica - Duitsland.

Zelf blijft ze echter nuchter onder haar succes. "Ik ben er niet zo mee bezig dat ik barrières doorbreek en geschiedenis schrijf. Ik zit niet op social media, ik lees in de kranten niets over mezelf. Echt waar. Ik doe gewoon mijn werk", zei ze na de Europese Supercup in 2019 tegen CNN.

Wel beseft ze dat ze een voorbeeld is geworden voor de nieuwe generatie. "Als jonge vrouwen mij op televisie op het veld zien staan, zien ze dat dat mogelijk is. Hopelijk motiveert dat meisjes om scheidsrechter te worden."

Waardering

Frappart krijgt veel waardering uit de voetbalwereld. "Beter kon niet. Als wij hadden gespeeld zoals zij floot, hadden wij met 6-0 gewonnen", waren de woorden van Liverpool-coach Jurgen Klopp na de Supercup drie jaar geleden.

Ook Luis Fernando Suarez, de bondscoach van Costa Rica die in het laatste groepsduel van het WK te maken krijgt met Frappart, is groot voorstander van vrouwelijke scheidsrechters. "Dit is een nieuwe stap vooruit. Dit zegt alles over haar inzet en toewijding, zeker in deze sport die erg seksistisch is."

"Het is erg moeilijk om het punt te bereiken dat ze heeft bereikt. Ik denk dat het goed is voor het voetbal om te laten zien dat dit voor iedereen mogelijk is."

De Duitse bondscoach Hansi Flick heeft eveneens enkel positieve woorden voor de Française. "Op basis van haar prestaties verdient ze het om hier te staan." Verdediger Lukas Klostermann voegt daaraan toe dat het "de normaalste zaak van de wereld" is dat een vrouw de leiding heeft over een mannenwedstrijd.

"Voorafgaand aan een wedstrijd kijk ik nooit of het een man of een vrouw is die gaat fluiten."