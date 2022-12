Gevallen crypto-miljardair in live-interview: 'Heb nog één werkende credit-card''

"Ik heb veel fouten gemaakt, er zijn veel zaken die ik achteraf gezien anders had gedaan, maar ik heb geen fraude gepleegd. Ik ben net zo geschrokken over wat er de afgelopen maand is gebeurd als vele anderen", zegt Sam Bankman-Fried, oprichter van crypto-handelsplaats FTX en tot begin vorige maand een van de rijkste cryptomiljardairs ter wereld.

Vanuit zijn huis op de Bahama's sprak de man die een sleutelrol speelde in het grootste crypto-faillissement van dit jaar meer dan een uur een zaal toe in een live interview met de New York Times.

FTX werd vorige maand failliet verklaard. Het bedrijf kwam in problemen toen cryptokoersen kelderden en er massaal geld werd opgenomen. Miljarden van klanten die bij het bedrijf waren gestald, bleken verdwenen. Er lopen inmiddels verschillende onderzoeken naar het bedrijf.

Slechte maand

Bankman-Fried zei dat zijn advocaten hadden afgeraden om naar buiten te treden, maar dat hij het toch belangrijk vindt om zijn verhaal te doen. Kern van zijn betoog was dat hij de grote waardedaling van cryptomunten begin november niet had voorzien. Door die crash zijn in korte tijd miljarden verdampt.

De nieuwe topman die na het faillissement werd aangesteld zei een enorme chaos te hebben aangetroffen.

Gevraagd naar zijn eigen rol en zijn eigen toekomst, zei Bankman-Fried dat hij daar later over gaat nadenken, maar dat dit niet het moment is. "Kijk, ik heb een slechte maand gehad. Maar dat is nu niet van belang. Van belang zijn de miljoenen klanten en andere stakeholders die beschadigd zijn. Die wil ik zoveel mogelijk helpen. Mijn rol is nu niet het belangrijkste."

Zakenkrant Financial Times schrijft dat bij FTX werknemers naar hartenlust geld konden uitgeven, zonder dat er controle plaatsvond. Zo woonden verschillende hooggeplaatste werknemers samen in een luxe villa op de Bahama's en konden ze zonder al te veel hindernissen veel geld spenderen, aan onder meer vakantiehuizen.

Nog één creditcard

"Het waren kinderen die kinderen leidden", beschrijft een oud-werknemer het aan de krant. "Ik had nog nooit zoveel geld gezien in mijn leven. En ik denk dat niemand dat had, inclusief Sam Bankman-Fried."

Op het hoogtepunt van de cryptomarkt had Bankman-Fried 26 miljard dollar aan vermogen. Tijdens het interview werd gevraagd wat daar van over is. "Ik heb bijna niks meer", antwoordde hij. "Ik heb geen verborgen fondsen ofzo. Ik heb nog één werkende creditcard, gekoppeld aan een bankrekening met nog 100.000 dollar ongeveer."

In het interview met de New York Times zei Bankman-Fried zoveel mogelijk aan onderzoeken mee te willen werken. Hij is naar eigen zeggen bereid daarvoor naar de Verenigde Staten te reizen.