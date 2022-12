Pien en René Meulensteen samen op WK: zij als commentator bij BBC, hij als trainer

"Of course it's Cody Gakpo! He scored on matchday 1, he scored on matchday 2 and he's done it again. The Netherlands are into the knock-outs!"

Pien Meulensteen doet haar headset af en legt de lipmicrofoon weg. Voor de BBC heeft ze net het commentaar bij de wedstrijd van Nederland tegen Qatar verzorgd. "Extra speciaal", vindt ze. Want zoals haar naam al doet vermoeden - "Pien op z'n Engels is best lastig" - liggen haar roots in Nederland en voelt ze zich Nederlandse, al woonde ze er nooit.

"And they got the job done, zoals ze in het Engels zeggen. Ik had verwacht dat ze meer zouden scoren, maar ze zijn door naar de laatste zestien daar gaat het om. Leuk voor Nederland."

In Qatar maakt Meulensteen (25) haar WK-debuut voor de BBC. Sinds een jaar behoort ze tot de groep vaste voetbalcommentatoren van de Engelse tv-zender. Dat ze daar als jonge vrouw deel van uitmaakt is in Engeland niet langer bijzonder. "We zijn inmiddels met een hele groep vrouwen. Voor mij is het vooral bijzonder dat ik commentaar geef bij een wedstrijd van uitgerekend Nederland. Het land waar mijn opa en oma wonen, waar ik het paspoort van heb."

Een groot voordeel voor Meulensteen: op de uitspraak van de namen van de Nederlandse spelers hoefde ze niet te studeren. "Van Dijk, Berghuis, De Jong dat vinden ze allemaal heel moeilijk in Engeland. Ik moet m'n collega's soms uitleggen hoe je het goed uitspreekt. Dat vind ik wel leuk", lacht ze.

Familie op het WK

Pien is niet de enige Meulensteen op het WK. Ook vader René is aan het werk in Qatar. Jarenlang was hij assistent-trainer van Sir Alex Ferguson bij Manchester United, en inmiddels is hij assistent-bondscoach van Australië.