Capaciteitsprobleem justitie: 82 verdachten ontlopen straf

82 verdachten in Noord-Holland hoeven toch niet voor de rechter te komen omdat het Openbaar Ministerie (OM) kampt met een capaciteitsprobleem.

De verdachten zouden vandaag moeten voorkomen bij de politierechter in Haarlem, maar hun zaken worden naar verwachting direct geschrapt - in juridische taal 'niet-ontvankelijk' verklaard. Het gaat volgens justitie om lichte vergrijpen. Genoemd worden onder meer de diefstal van een graafmachine en de diefstal van een pak kaas. Ook zou iemand 15.725 euro langs de douane hebben gesmokkeld in 2010.

"We zijn er niet echt blij mee, maar we hopen zo meer ruimte te creëren voor zwaardere en actuele zaken", zegt een woordvoerder van het OM bij NH Nieuws.

Gebrek aan zittingscapaciteit

Het OM heeft volgens hem te maken met een gebrek aan 'zittingscapaciteit'. Volgens de woordvoerder gaat het bovendien om 'oude' zaken uit de periode 2010 tot 2016. Hij noemt het niet meer gepast om iemand zo lang na dato nog te vervolgen voor een relatief licht vergrijp.

Onder die relatief lichte vergrijpen is toch een aantal opvallende zaken. Zo wordt iemand uit Den Helder ervan verdacht in 2014 een kind met kracht tegen een muur te hebben geduwd. Een Purmerender zou in 2013 hebben geroepen: "Kankerturk, ik ga jouw kop eraf halen" en iemand tegen het hoofd hebben gestompt.

Eenvoudige mishandeling

"Het klopt dat er ook mishandelingen tussen zitten", zegt de woordvoerder. "Maar het gaat dan om wat we een eenvoudige mishandeling noemen. Dat is echt een verschil met zware mishandeling."

De slachtoffers in de 82 zaken zijn door het OM op de hoogte gebracht. Volgens de woordvoerder heeft niemand bezwaar gemaakt. "Dat zouden ze hebben kunnen doen door te reageren op ons bericht, maar we hebben helemaal niets teruggekregen van slachtoffers."

Het OM benadrukt dat slachtoffers die schadevergoeding hebben aangevraagd die nog steeds kunnen krijgen: "Slachtoffers krijgen een aanbod van het OM als wij denken dat dit nodig is."

Den Haag

Ruim anderhalve maand geleden beëindigde de Haagse rechtbank op verzoek van het OM ook al 52 verouderde strafzaken om dezelfde reden.