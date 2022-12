ChristenUnie en VVD willen antisemitisme in stadions aanpakken

De KNVB moet elke voetbalclub verplichten antisemitisme en racisme aan te pakken. Dat schrijven de regeringspartijen ChristenUnie en VVD in een gezamenlijke initiatiefnota. De Kamerleden Segers en Ellian doen in de nota diverse voorstellen om antisemitisme te bestrijden.

De twee partijen, die al eerder samen optrokken op dit terrein, vinden dat ook in 2022 de Joodse gemeenschap in Nederland onder druk staat. Segers en Ellian geven daarvan in hun nota verschillende voorbeelden.

Kwetsende spreekkoren

De twee schrijven dat zeker een kwart van de antisemitische incidenten in Nederland gebeurt in de sportwereld. Volgens hen is de voetbalwereld ermee doorspekt en kan dat niet los worden gezien van de associatie van Ajax met Joden: "Zowel bij wedstrijden van Ajax als bij wedstrijden van andere voetbalclubs klinken er geregeld vaak kwetsende spreekkoren ten aanzien van Joden."

Segers en Ellian pleiten ook voor "meer bewustwording rondom het Jodendom bij voetbalclubs en hun supporters". Ze willen dat clubs ontmoedigd worden om uitingen te doen die gerelateerd zijn "aan de vermeende Joodse identiteit" en dat "actief wordt ingezet op mentaliteitsverandering onder supporters".

In een werkplan moeten de clubs uitleggen welke acties ze ondernemen en daarbij vooral aandacht besteden aan antisemitische leuzen. Volgens ChristenUnie en VVD moet ook meer gebruik worden gemaakt van "slimme technologie" om mensen te identificeren. Verder zouden er meer stadionverboden moeten worden opgelegd.

Gesprek op school met overlevende Tweede Wereldoorlog

De twee partijen doen ook aanbevelingen om antisemitisme buiten de sportwereld te bestrijden. Zo zou ieder kind op school ten minste één keer een ervaringsverhaal moeten horen over de Tweede Wereldoorlog.

Verder willen Segers en Ellian dat er meer afspraken komen met socialemediaplatforms om strenger op te treden tegen antisemitische uitingen. Ook zou de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding de opdracht moeten krijgen om niet alleen incidenten aan te pakken, maar ook om het Joodse leven te "koesteren".