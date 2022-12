Bijna een derde van de kottervissers wil stoppen

79 kottervissers gaan in op de saneringsregeling die moet leiden tot een krimp van de visserij op de Noordzee, bevestigt het ministerie van Landbouw. Dat is dubbel zoveel als eerder werd ingeschat.

Eind vorig jaar telde de visserij volgens de Wageningen Universiteit nog 284 kotters. Als de aanmeldingen van de vissers gehonoreerd worden, betekent het dat hun vaartuig volgend jaar gesloopt moet worden en dat ze vijf jaar lang geen vis mogen vangen. Daarmee krimpt de Nederlandse vissersvloot met bijna een derde.

Het gaat volgens RTL vooral om grote boomschorkotters die veel energie verbruiken en het met de huidige hoge brandstofprijzen zwaar hebben.

De Nederlandse visserij heeft te maken met moeilijke omstandigheden. Door de Brexit is het gebied waar Nederlanders mogen vissen ingeperkt. Ook neemt de ruimte voor vissers af door het Noordzee-akkoord uit 2020, waarin afspraken zijn gemaakt over de aanleg van windmolenparken op zee. Verder heeft de Nederlandse visserij last van het Europese verbod op pulsvissen en van de hoge brandstofprijzen.

Nederlandse vissers die geen toekomst meer zien in de visserij, konden in aanmerking komen voor de saneringsregeling.