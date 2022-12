Bewoners Spijkenisse urenlang hun huis uit na vondst explosief

Bewoners van veertien woningen in een flat in Spijkenisse moesten gisteren uren hun huis uit, vanwege de vondst van een explosieve stof in één van de appartementen. De springstof is door de EOD gecontroleerd tot ontploffing gebracht voor de flat. - NOS

De politie kwam rond 15.00 uur in actie omdat een 33-jarige man uit Spijkenisse iemand zou hebben bedreigd met een pistool, meldt Rijnmond. Toen de politie het appartement van de verdachte binnenviel om hem en zijn medebewoonster (32) op te pakken, stond daar een doos met een gevaarlijke stof,

Eén gram kan wonden veroorzaken

Voor alle zekerheid werden de omliggende appartementen direct ontruimd en werd de straat afgesloten.

Uit onderzoek bleek al snel dat de gevaarlijke stof acetonperoxide was. Dat is een instabiel explosief dat al bij hitte of een schok kan ontploffen. Eén gram is voldoende om verwondingen te veroorzaken.

Acetonperoxide (of TATP) is tamelijk eenvoudig zelf te maken met stoffen die te koop zijn bij bouwmarkten. Het wordt vaak gebruikt bij plofkraken.

Tot ontploffing gebracht

Het duurde tot vlak voor middernacht tot de EOD het explosief tot ontploffing bracht. De bewoners van de omliggende appartementen konden toen weer naar huis.

"De angst zit er goed in. Het is voor mij drie deuren verderop", zegt een vrouw die haar woning uit moest. "De politie heeft voor mij wat luiers voor mijn kind en medicatie die ik zelf nodig had uit m'n huis gehaald." Net als de andere bewoners van de ontruimde woningen werd ze urenlang met haar dochtertje opgevangen in de recreatieruimte op de bovenste verdieping van de flat.