Wit-Rusland sluit grenzen met Polen en Litouwen

President Loekasjenko van Wit-Rusland heeft de grenzen met Polen en Litouwen gesloten en de grenscontroles met Oekraïne opgevoerd. Volgens Loekasjenko verkeert het Wit-Russische leger in de hoogste staat van paraatheid.

"We worden gedwongen om onze militairen van de straten te halen en onze grenzen in het westen te sluiten", zei Loekasjenko op een bijeenkomst. Hij verwees daarbij naar oefeningen van NAVO-troepen bij de grens van zijn land, die volgens hem langer duren dan gepland.

'Hersenloze politici'

"Hou je hersenloze politici tegen, laat ze geen oorlog ontketenen", was Loekasjenko's boodschap aan de inwoners van de drie landen, meldt het Wit-Russische staatspersbureau Belta. "Ik wil geen oorlog", zei hij. "Bovendien wil ik niet dat Wit-Rusland, Litouwen en Polen een strijdtoneel worden waar onze problemen niet worden opgelost."

Wit-Rusland verkeert in een crisis sinds de verkiezingen van vijf weken geleden. Wit-Russen gaan veelvuldig en massaal de straat op uit protest tegen de volgens hen frauduleuze herverkiezing van Loekasjenko. De president heeft steun gezocht bij Rusland. Het Wit-Russische leger houdt inmiddels militaire oefeningen met het Russische leger.

Oppositie vanuit Litouwen

Oppositieleider Tichanovskaja verdween na de verkiezingen en dook weer op in Litouwen. Daarvandaan voert ze de druk op de president op. "Ik kan er fysiek niet zijn, maar met hart en ziel ben ik bij hen", zei ze eerder tegen Nieuwsuur over de betogers in haar vaderland.

"Ze gaan niet de straat op voor mij, voor de persoon Svetlana Tichanovskaja. Ik kan een symbool zijn, maar zij gaan de straat op voor hun toekomst. Voor een nieuw, vrij Wit-Rusland."