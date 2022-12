Oorlogsmisdadigers in Verzetsmuseum: 'Nieuwe accenten'

"We brengen nieuwe perspectieven en we leggen nieuwe accenten", zegt directeur Liesbeth van der Horst over de 100 personen die geportretteerd worden. "Juist door de andere keuzes die werden gemaakt te tonen, laat je zien dat het verzet niet makkelijk was, en een moedige keuze."

Zijn SS-insignes liggen in de vernieuwde tentoonstelling van het Verzetsmuseum Amsterdam, naast een wand over Engelandvaarders. Even verderop komen de verhalen van Jodenjager Wim Henneicke en SD-infiltrant Anton van der Waals voorbij, tussen de mensen die zij vervolgden. Het museum wordt vandaag door prinses Margriet heropend.

Gerard Mooyman zou je niet verwachten in een verzetsmuseum. Hij is de eerste Nederlander die door de nazi's met het ridderkruis werd onderscheiden , omdat hij "koelbloedig en koen" op één dag dertien Sovjettanks vernietigde.

Neem het verhaal van Jo Karelse. Als politieman hielp hij bij de deportatie van Joden. "Mevrouw Eisendrath was dermate overstuur dat zij in elkaar zakte en flauwviel", beschreef hij in een rapport een schrijnende tafereel dat hij meemaakte. Om twee dagen later opnieuw op pad te gaan.

"Je kan wel heel boos worden dat de politie daaraan meewerkte, maar zo simpel was het niet", zegt directeur Van der Horst. "Hij durfde niet te weigeren, want dan was hij zijn baan kwijt geweest - of erger. En veel agenten konden wat ritselen: mensen waarschuwen of het verzet wapens toespelen. Dus dan komen verzet en collaboratie samen in één persoon."

Karelse koos er in 1943 voor om bij het verzet te gaan, toen agenten een eed aan Hitler moesten afleggen.

Geen helden, geen demonen

Van der Horst wil af van wat ze het hokjesdenken noemt over de Tweede Wereldoorlog. Dat gaat verder dan de simpele tweedeling in 'goed' en 'fout'. "Het was gewoon niet zo dat mensen óf slachtoffer waren, óf collaborateur, óf omstander. In de praktijk liep dat door elkaar heen. We hebben er bewust voor gekozen dat naar voren te brengen."

"Dat is uiteindelijk ook leerzamer. Als je doet alsof het aan de ene kant demonen zijn en aan de andere kant helden, dan kun je je met beide niet identificeren. Wij willen inzicht geven, en uitleg."