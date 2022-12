Dagboek Doha: Oranje mag blijven dromen van wereldbeker uit handen van Beckham

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha. Het is heet, stil en verlaten op het imposante Fan Festival. Op de achtergrond (zoals eigenlijk op elke plek hier) de skyline van Doha, op de voorgrond een man die met een bezem over het verschroeiende asfalt gaat. Waarom is mij onduidelijk. De ultragrote schermen staan nog uit. De verkooppunten zijn voornamelijk nog gesloten. Alleen op wat zitzakken in de schaduw zitten mensen. De rust regeert. Alhoewel: in de verte klinkt onvervalst voetbalgeluid. WK voor fans "Ze weten het niet meer!", klinkt er. En: "Nu wij!". Nederlanders dus. De eerste editie van de FIFA Fans' Cup is bezig. Op kunstgrasvelden aan de achterkant van het festivalterrein wordt er vijf tegen vijf gespeeld. Het is net het echte WK. Er doen 32 landen mee, verdeeld over acht groepen. De indeling is zoals het echte WK. Nederland zit dus in een groep met Senegal, Ecuador en Qatar.

Er wordt verloren van het gastland, maar toch gaat Nederland door naar de volgende ronde. - NOS

"Ik moest ook op dezelfde dag mijn selectie inleveren als Louis van Gaal", vertelt Leon van der Wilk, bondscoach van de Nederlandse afvaardiging, met een lach. Rondom het veld is er sowieso een ontspannen sfeer met alle landen. Binnen de lijnen is het best fanatiek. Cafu, Xavi en De Boer Nederland heeft de eerste twee groepsduels dan al gewonnen. Die waren dinsdag, toen het toernooi officieel geopend werd door oud-voetballers en huidig Qatar-ambassadeurs Cafu, Xavi en Ronald de Boer. "We zijn zaterdagavond op stap geweest en zijn vervolgens zondagochtend vroeg gaan trainen. Dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen, want we wonnen met 3-2 van Senegal en met 1-0 van Ecuador", aldus een tevreden bondscoach.

Bondscoach Leon van der Wilk langs de lijn - NOS