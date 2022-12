Wekdienst 1/12: Biden ontvangt Macron • Steden bereiden zich voor op WK-duel Marokko

Goedemorgen! EU-kopstuk Charles Michel spreekt met de Chinese president Xi en grote steden bereiden zich voor op de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada.

Eerst het weer: Vandaag is het op veel plaatsen grijs, alleen in het noorden en westen is de zon soms te zien. Bij een matige noordoostenwind wordt het 5 tot 7 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Amerikaanse president Biden ontvangt zijn Franse ambtgenoot Macron in Washington.

Charles Michel, de president van de Europese Raad is voor een eendaags bezoek in Peking om te spreken met de Chinese president Xi Jinping. De relatie tussen Peking en Brussel is er niet makkelijker op geworden sinds de EU China bestempelde als "een strategische rivaal".

Grote steden in Nederland en België houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van Marokko tegen Canada. Zondag ontstonden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rellen na de winst van Marokko op België. De steden hebben voorbereidingen getroffen om herhaling te voorkomen.

Rusland scherpt zijn wetgeving aan waarmee organisaties aangepakt kunnen worden die volgens het Kremlin onder "buitenlandse invloed" staan. Ook de wet op "militaire censuur" wordt aangescherpt, waarmee thema's rond de oorlog een verboden onderwerp worden.

Wat heb je gemist? De leider van terreurgroep Islamitische Staat (IS) is gedood in Syrië. Zijn dood is bevestigd door een woordvoerder van IS in een audioboodschap. Abu al-Hassan al-Qurayshi werd eerder dit jaar de hoogste leider van IS, de terroristische organisatie heeft al een nieuwe leider aangewezen: Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurayshi. Anders nieuws uit de nacht: E-sigaretten met smaakje per 1 oktober 2023 definitief uit de handel: banaan, sinaasappel of biscuit: alle smaken voor e-sigaretten worden op 1 oktober 2023 definitief uit de handel genomen. "De zoete smaakjes maken het gebruik van e-sigaretten en vapes vooral aantrekkelijk voor jongeren."

New York en Singapore zijn duurste steden ter wereld: voor New York is de eerste plaats een primeur, Singapore is voor de achtste keer in tien jaar tijd (gedeeld) lijstaanvoerder. Dat blijkt uit de een jaarlijks onderzoek van de Economist Intelligence Unit.

COA kritisch over asielwet, 'leidt pas in 2024 tot verlichting': het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uit stevige kritiek op de spreidingswet die ervoor moet zorgen dat er voldoende opvangplekken voor asielzoekers komen. Het "biedt perspectief", maar de wettekst laat te wensen over volgens het orgaan.

En dan nog even dit: Christine McVie, componist en zangeres van de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac, was het brein achter bekende nummers als You Make Loving Fun, Little Lies, Everywhere en Songbird. Gisteravond werd bekend gemaakt dat ze op 79-jarige leeftijd is overleden. Luister hieronder naar de grootste successen van de band samen met Christine McVie.

