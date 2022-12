Bondscoach Martino stapt op na uitschakeling met Mexico: 'Dit maakt mij verdrietig'

De Mexicaanse bondscoach Gerardo Martino heeft na de uitschakeling van zijn ploeg in de groepsfase van het WK in Qatar zijn afscheid aangekondigd. "Mijn contract is met het laatste fluitsignaal afgelopen. Meer hoeft er niet meer te worden gedaan", zei de 60-jarige coach na de wedstrijd tegen Saudi-Arabië. Mexico won na een spannende ontknoping met 2-1, maar dat was niet voldoende om de achtste finales te halen. Op basis van het doelsaldo eindigde het land als derde achter groepswinnaar Argentinië en Polen. "Ik ben de hoofdverantwoordelijke voor deze teleurstelling. Het maakt me heel verdrietig", zei Martino. Nadat Mexico op zeven eindrondes op rij in de achtste finales was gestrand, was het de eerste uitschakeling in de groepsfase sinds 1978. Martino was zich daarvan bewust. "Ik neem alle verantwoordelijkheid op me. Dit is heel lang niet gebeurd."

Mexico was op het WK in Qatar met 2-1 te sterk voor Saudi-Arabië. De Midden-Amerikanen komen daarmee één goal te kort voor een plek in achtste finales, ook de Saudi's zijn eruit. - NOS