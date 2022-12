Brussel straft Hongarije, maar trekt Orbán zich er iets van aan?

Hoe zit dat? Volgens de oppositiepoliticus Ákos Hadházy, vooral bekend om zijn strijd tegen corruptie, is de Hongaarse uitleg een sterk staaltje propaganda. "Het Europese besluit staat als een groot succes te boek in regeringsmedia. De propagandamachine liegt de bevolking voor."

De Europese Commissie wil 7,5 miljard euro, bestemd voor Hongarije, blokkeren . Het is een straf voor het onvoldoende bestrijden van corruptie en hervormen van het rechtssysteem, maar in Hongarije zelf wordt het uitgelegd als een overwinning.

Premier Orbán is er heer en meester in om grip op de rechterlijke macht te houden.

Toch heeft Hongarije wel degelijk reden om tevreden te zijn. De Commissie keurde namelijk wél de plannen van Hongarije goed om geld uit het coronaherstelfonds te krijgen. Daardoor kan het land nu aanspraak maken op 5,8 miljard euro.

Maar: ook voor die miljarden geldt dat Hongarije ze pas krijgt als het land aan 27 voorwaarden voldoet. Het moet onder meer een onafhankelijke anti-corruptie-waakhond oprichten en de Europese anti-fraude-instantie alle vrijheid geven om onderzoek te doen.

De macht van Orbán

Als premier Viktor Orbán de eisen inwilligt, kan er "daadwerkelijk iets ten goede veranderen", meent Kees Sterk, bijzonder hoogleraar Europese Rechtspleging (Maastricht University). Maar, waarschuwt hij, Orbán heeft in het verleden vaker laten zien zich weinig van Brussel aan te trekken. "Hij is er meester in om linksom of rechtsom grip op de rechterlijke macht te houden of onderzoeken naar corruptie van zich af te houden."

"Het grote gevaar is dat hij nu iets gaat regelen waardoor hij kan zeggen 'ik heb aan de voorwaarden voldaan', dat hij vervolgens het geld krijgt en dat hij langs een andere weg corruptie weer toelaat of de rechterlijke macht blijft beheersen. Orbán heeft een tweederde meerderheid in het parlement en kan in z'n eentje veel wetten wijzigen."