New York en Singapore zijn duurste steden ter wereld

Singapore en New York zijn de duurste steden ter wereld om in te leven, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van de Economist Intelligence Unit, de researchtak van de Britse uitgeverij The Economist Group. Voor New York is de eerste plaats een primeur, Singapore is voor de achtste keer in tien jaar tijd (gedeeld) lijstaanvoerder.

Vorig jaar eindigde de Israëlische stad Tel Aviv op de eerste plaats. Die stad is nu op de derde plaats terug te vinden. De overige steden in de top-10 zijn Hongkong en Los Angeles (4), Zürich (6), Genève (7), San Francisco (8), Parijs (9) en gedeelde hekkensluiters Kopenhagen en Sydney (10). De goedkoopste steden zijn Damascus in Syrië en Tripoli in Libië.

Oekraïne en corona

De onderzoekers schrijven dat de kosten voor het levensonderhoud over het algemeen zijn toegenomen, onder meer door de oorlog in Oekraïne en coronamaatregelen. De toeleveringsketens van met name voedsel en energie worden daardoor geraakt.

Gecombineerd met de stijgende rente en verschuivende wisselkoersen heeft dat volgens de onderzoekers geleid tot een "levensonderhoudcrisis". Wel verwachten ze dat de prijzen het komende jaar langzaam zullen dalen.

In de 172 onderzochte grote steden stegen de prijzen het afgelopen jaar gemiddeld met ruim 8 procent, het hoogste percentage in twintig jaar. Grootste stijgers zijn de Russische steden Moskou en Sint-Petersburg. De prijzen zijn daar flink gestegen als gevolg van de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. Moskou steeg 88 plaatsen op de lijst en Sint-Petersburg 70.