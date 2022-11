IS-leider gedood in Syrië: terreurorganisatie wijst nieuwe leider aan

De leider van terreurgroep Islamitische Staat (IS) is gedood in Syrië. Zijn dood is bevestigd door een woordvoerder van IS in een audioboodschap.

Abu al-Hassan al-Qurayshi werd eerder dit jaar de hoogste leider van IS. Volgens het Amerikaanse leger is het Vrije Syrische Leger (VSL) verantwoordelijk voor zijn dood. VSL zou de IS-leider in oktober in de Syrische provincie Daraa om het leven hebben gebracht.

"IS blijft een bedreiging voor de regio", zegt het Amerikaanse centrale commando in een verklaring. "Centcom en onze partners blijven gefocust op de blijvende nederlaag van IS". Centcom is het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger.

Zijn voorganger, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, blies zichzelf in februari op in het noordwesten van Syrië, vlak voordat een Amerikaans commandoteam hem gevangen kon nemen.

Een IS-woordvoerder zei in de geluidsboodschap op Telegram dat Qurayshi in gevecht met "vijanden van God" zou zijn overleden. De terroristische organisatie heeft al een nieuwe leider aangewezen: Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurayshi. Details over de nieuwe IS-leider zijn niet gegeven.