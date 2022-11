Mexico na zenuwslopend duel voor het eerst na zeven WK's geen achtstefinalist

Als het op gele kaarten was aangekomen, had Mexico het ook niet gered. Met zeven om vijf was die balans in het voordeel van Polen. Hoe dan ook, voor het eerst sinds 1990 ontbreekt het Mexico in de knock-outfase van een WK.

Maar doordat Mexico diep in blessuretijd toch nog een tegengoal incasseerde bij de winst op Saudi-Arabië (2-1), zijn de Midden-Amerikanen uitgeschakeld. Polen verloor even verderop in Doha met 2-0 van Argentinië , maar is wel door naar de volgende ronde.

Het moet een van de meest zenuwslopende ontknopingen van een groepsfase in de geschiedenis van het WK zijn geweest. Mexico en Polen stonden lange tijd exact gelijk in groep C, waardoor het aantal gele kaarten de doorslag leek te gaan geven in de strijd om de tweede plaats.

'El quinto partido' (de vijfde wedstrijd) was in aanloop naar het toernooi in Qatar de nationale slogan in Mexico. Zeven WK's op rij werd de ploeg uitgeschakeld in de achtste finales. Nu moest het er eindelijk van komen, een plek in de kwartfinale. Maar het WK is na drie wedstrijden al voorbij.

Rolls Royce

Saudi-Arabië nam voor de zesde keer deel aan een WK, maar overleefde alleen bij zijn debuut in 1994 (in een poule met Oranje) de groepsfase. De sensationele overwinning op Argentinië zorgt er toch voor dat de ploeg van bondscoach Hervé Renard met opgeheven hoofd naar huis kan. De spelers werden door kroonprins Mohammed bin Salman beloond met een Rolls Royce voor die prestatie.

Saudi-Arabië was vandaag geen schim van de ploeg die vorige week Argentinië versloeg en kwam er in de eerste helft nauwelijks aan te pas. Mexico, met Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez en oud-PSV'ers Hirving Lozano en Hector Moreno in de basis, had bijna 75 procent balbezit en noteerde elf doelpogingen. Middenvelder Orbelin Pineda miste de drie beste kansen.