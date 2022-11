Argentinië ontfutselt Polen groepswinst en treft mogelijk Oranje in kwartfinale

Lionel Messi mag een diepe zucht van opluchting slaken, nu Argentinië met een zege op Polen (2-0) winnaar is geworden van groep C. Een week vol twijfels en tranen eindigt met een grote grijns op het gezicht van de man die zo graag nog een keer wereldkampioen wil worden. En mogelijk treft Messi in de kwartfinale het Nederlands elftal, dat is na de resultaten van dinsdag en woensdag een reëel scenario geworden. Polen is als als nummer twee verzekerd van de volgende ronde, door de Mexicanen op doelsaldo voor te blijven.

De kritiek op Messi was niet mals geweest, als het hem niet was gelukt de poule met Mexico, Polen en Saudi-Arabië te overleven. Na de blamage tegen de Saudi's in de openingswedstrijd leek voor Messi ook het duel met de Polen op een doemscenario uit te draaien. Het zit Messi niet mee Want hij was het die de grootste kans van de eerste helft om zeep hielp, een makkelijk gegeven penalty na een een-tweetje tussen Danny Makkelie en videoscheidsrechter Pol van Boekel. De Poolse keeper Wojciech Szczesny had Messi bij het uitkomen met uitgestoken handen geraakt. Met diezelfde krachtige armen pakte Szczesny de strafschop van de Argentijn, de zoveelste redding waarmee hij de Polen op de been hield.

Op aandringen van de VAR kent arbiter Danny Makkelie Argentinië een strafschop toe. Lionel Messi gaat achter de bal staan en mist. - NOS

Maar kort na rust was er toch die bevrijding voor Messi en Argentinië, toen Alexis Mac Allister de openingstreffer binnenschoof. Zoals zijn naam verraadt een speler met Schotse voorouders. Àlvarez met de beslissing Julian Àlvarez is een andere potentiële ster van de nieuwe generatie. De spits van Manchester City kapte op aangeven van Enzo Fernandez zijn man uit en verschalkte Szczesny met een gekruld schot.

