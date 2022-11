Meer duidelijkheid over opruimen dode wilde vogels met vogelgriep

Het opruimen van dode wilde vogels met vogelgriep wordt voortaan per regio georganiseerd. Minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kwam vandaag met een leidraad om het opruimen van de vogels in bijvoorbeeld weilanden en bij plassen te coördineren. Volgens natuurorganisaties gaat de leidraad niet ver genoeg en moeten er meer maatregelen komen.

De kadavers van wilde vogels met vogelgriep kunnen een besmettingsbron zijn voor andere wilde vogels, voor andere dieren en ook voor mensen. Zeker op plekken waar vogels, dieren en mensen met elkaar in contact komen is het belangrijk dat de kadavers zorgvuldig worden opgeruimd, stelt het ministerie. "Momenteel is niet altijd duidelijk wie daarvoor aan de lat staat", schrijft minister Adema. "Het is naar mijn mening belangrijk dat er regionale coördinatie komt, zoals dat er in Fryslân ook is."

De veiligheidsregio Fryslân heeft al een werkwijze waarbij duidelijk is wie de verantwoordelijkheid draagt voor het opruimen van kadavers, en hoe dat moet gebeuren. Het ministerie heeft de landelijke leidraad daar voor een deel op gebaseerd.

Vogelgriep-app

Zo komt er onder meer een app en landelijke telefoonnummer om dode wilde vogels te melden. Een Friese vogelgriep-app, waar nu al meldingen in gedaan worden, zal begin volgend jaar landelijk beschikbaar zijn.

Ook wordt een landelijke werkgroep met experts opgericht om de regionale coördinatie van het opruimen van dode wilde vogels te faciliteren. Volgens de leidraad moet zo duidelijk zijn wie in welke regio de verantwoordelijkheid neemt.

"Die regie hoeft niet altijd bij een veiligheidsregio te liggen, ook provincies of gemeentes kunnen de regie oppakken", aldus het ministerie. Overal moet ruimte blijven voor lokale afspraken, bijvoorbeeld over het niet opruimen van kadavers in natuurgebieden waar dat niet kan of waar dieren te veel gestoord zouden worden.

'Zelf met vuilniszak naar inzamelpunt'

Een wettelijke verplichting voor terreineigenaren om kadavers op te ruimen komt er niet. Natuur- en dierenhulporganisaties hadden daar juist voor gepleit. Zij vinden de vandaag gepresenteerde leidraad "een stap in de goede richting", maar de aanpak gaat volgens hen niet ver genoeg.

"Het ministerie legt de verantwoordelijkheid neer op basis van vrijwilligheid bij eigenaren van grond waar een dier met vogelgriep terechtkomt, oftewel provincies, gemeenten, natuurorganisaties, waterschappen, boeren en zelfs particulieren die zelf maar met een vuilniszak een besmette vogel naar een inzamelpunt moeten brengen als ze daar zin in hebben", zeggen DierenLot en Wildopvang.nl in een reactie.

De twee dierenhulporganisaties willen ook financiële ondersteuning van de overheid. Ze schrijven dat zij in de praktijk eerste aanspreekpunt zijn voor burgers die dode wilde vogels vinden en dat zij vaak de karkassen ophalen. Ook behandelen ze nog levende vogels met vogelgriep.