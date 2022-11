Fleetwood Mac-zangeres en songwriter Christine McVie (79) overleden

Christine McVie, componist en zangeres van de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de band op Twitter. De Britse artieste was het brein achter bekende nummers als You Make Loving Fun, Little Lies, Everywhere en Songbird.

McVie is in het bijzijn van haar familie in het ziekenhuis "rustig" overleden. Wanneer dat is gebeurd en waaraan zij is overleden, is niet bekendgemaakt. McVies familieleden spraken van een "muzikante die universeel werd geliefd" en hopen dat fans haar zich zo zullen herinneren.

In de band vervulde McVie meerdere rollen. Zo componeerde ze diverse nummers en was ze toetsenist. Samen met Stevie Nicks nam zij de vocalen voor haar rekening. McVie was lange tijd getrouwd met bassist van de band, John McVie.

In 1971 voegde zij zich bij Fleetwood Mac, dat toen al enkele jaren bestond. In 1998 stapte McVie uit de band om aan haar solo-carrière te kunnen werken. In 2014 keerde ze terug, waarop de band weer op tournee ging.