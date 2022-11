Kosovaren hebben vanaf 2024 geen visum meer nodig om EU in te reizen

Kosovaren hebben vanaf 1 januari 2024 geen visum meer nodig om naar de Europese Unie te reizen. Die afspraak hebben EU-landen vandaag samen met de Europese Commissie gemaakt. Met de nieuwe regels kunnen mensen met een Kosovaars paspoort 90 dagen in de EU verblijven, eventueel verspreid over een periode van een half jaar.

Kosovo is nu nog een van de weinige landen in Europa waar voor inwoners een visumplicht geldt om het Schengengebied in te reizen. Die plicht wordt binnenkort dus afgeschaft. De Europese Commissie vindt dat Kosovo zich de laatste jaren voldoende heeft ingespannen om de grenscontroles in het land aan te scherpen en andere hervormingen door te voeren op het gebied van migratie- en veiligheidsbeleid.

De Europese Commissie pleit er al jaren voor de visumregels voor Kosovo te versoepelen. In 2018 oordeelde de commissie dat Kosovo aan alle eisen voldeed om hiervoor in aanmerking te komen. Nederland en andere lidstaten van de EU hielden dit tegen, onder meer vanwege zorgen over misdaad- en corruptiebestrijding in het land.

Volgende stap

In juni van dit jaar nam de Tweede Kamer een motie van PvdA'er Kati Piri aan, waarin de regering wordt opgeroepen het visumstandpunt over Kosovo te heroverwegen. Afgelopen juni zei premier Rutte dat Kosovo "veel heeft gedaan op het gebied van de rechtsstaat" en dat hij verwachtte dat hierin op korte termijn een volgende stap zou worden gezet.

Kosovo is één van de zes landen in de Westelijke Balkan die al twintig jaar proberen toe te treden tot de Europese Unie. Het land heeft nu de status van een potentiële kandidaat-lidstaat. Het kan nog jaren duren tot het de officiële kandidaat-status krijgt en met de EU kan onderhandelen over toetreding.