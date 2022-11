Onenigheid bij PvdA over verkiezingslijst: kandidaten trekken zich terug

In de PvdA is onenigheid ontstaan over de samenstelling van de kandidatenlijst voor de nieuwe Eerste Kamer, die volgend jaar mei wordt gekozen. Het landelijk bestuur van de partij is op onderdelen fors afgeweken van de concept kieslijst die een partijcommissie onder leiding van Job Cohen had gemaakt.

Twee kandidaten - de huidige senatoren Ruud Koole (oud-partijvoorzitter) en Hamit Karakus (oud-wethouder in Rotterdam) - hebben zich hierom deze week teruggetrokken van de kandidatenlijst. Het partijbestuur wilde Koole en Karakus op een onverkiesbare plaats zetten, terwijl de partijcommissie hen juist op een verkiesbare plek had gezet. Verschillende bronnen in de partij hebben dit vandaag tegen de NOS bevestigd.

Het partijbestuur verplaatste bijvoorbeeld Ruud Koole van de tweede naar de achtste plaats en oud-burgemeester en senator Ferd Crone van de tiende naar de zesde plek. Job Cohen is ontevreden dat het partijbestuur is afgeweken van het advies dat de kandidaatsstellingscommissie onder zijn leiding had uitgebracht.

Cohen wil verder niet op de kwestie ingaan. Hij bevestigt wel dat het partijbestuur de toelichting van de kandidatenlijst op het verkiezingscongres voor zijn rekening zal nemen en niet de kandidaatstellingscommissie, zoals doorgaans het geval is.

'Blijdschap maar ook verdriet'

Op de lijst, die het partijbestuur afgelopen maandag heeft vastgesteld, staat de huidige fractievoorzitter Mei Li Vos net als vier jaar geleden op de eerste plaats.

Op twee staat de huidige senator Jeroen Recourt en de derde plek is voor fractievoorzitter Hetty Janssen van de PvdA Friesland. De Groningse econoom Randy Martens staat op de vierde plek, senator Mary Fiers is nummer vijf en op zes staat dus de eerder genoemde Crone. De PvdA heeft nu zes senatoren in de Eerste Kamer.

Het landelijk partijbestuur van de PvdA zegt in een reactie dat het partijbestuur het samenstellen van de lijst "zorgvuldig doet". Daarbij spelen volgens het bestuur "verschillende overwegingen" een rol. "Dat leidt tot blijdschap bij mensen, maar ook tot verdriet bij sommigen omdat ze op meer hadden gehoopt", aldus het partijbestuur.

De PvdA maakt haar nieuwe conceptkandidatenlijst morgen in Den Haag wereldkundig. In dezelfde bijeenkomst presenteert ook GroenLinks de conceptkandidatenlijst, omdat de Eerste Kamerfracties van de partijen na de verkiezingen volgend jaar één fractie willen gaan vormen. De leden van de twee partijen stellen de kandidatenlijst formeel vast op verkiezingscongressen die ze houden op 4 februari.