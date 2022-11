Heibel bij gewichthefbond vlak voor WK: Kuworge spant kort geding aan

Het WK gewichtheffen gaat aanstaande maandag van start in Bogotá, maar Nederlands grootste troef is daar mogelijk niet bij. Enzo Kuworge leeft in onmin met de Nederlandse gewichthefbond NGB. Een kort geding moet uitkomst bieden.

De 21-jarige Kuworge plaatste zich vorig jaar voor de Olympische Spelen en werd zelfs knap zesde in Tokio. Daarvoor was hij al wereldkampioen bij de junioren geworden.

Onenigheid over trainer

Kuworge kan rond dit WK geen beroep doen op zijn privétrainer, die zit ziek thuis. De NGB wil nu dat Kuworge een bondstrainer in de arm neemt, maar de gewichtheffer zelf geeft de voorkeur aan de zoon van zijn privétrainer. Daar gaat de bond niet mee akkoord.

Sterker nog, de NGB heeft Kuworge nog niet ingeschreven voor het WK. De gewichtheffer ziet zich genoodzaakt een kort geding aan te spannen tegen de bond. Dat dient morgen om 10.00 uur in Assen.