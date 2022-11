Justitie verdedigt nieuw beleid gezinshereniging: 'Forse maatregelen nodig'

Moeten statushouders langer wachten voordat hun familieleden naar Nederland mogen overkomen of moet de staatssecretaris toch andere oplossingen zoeken voor de vastgelopen asielopvang? De nieuwe maatregel voor gezinshereniging, onderdeel van de recente asieldeal, was vandaag inzet van een rechtszaak bij de voorzieningenrechter in Haarlem.

"Het is niet gebruikelijk dat we zo'n volle zaal hebben in vreemdelingenzaken, maar in dit geval gaat het om een zaak van nationaal belang. Althans dat vinden partijen", sprak de rechter bij aanvang van de zaak van de Syrische Fakhria Al Mullaabid (47) en haar gezin.

Haar zes kinderen en man behoren tot de groep van 920 mensen die langer moeten wachten op gezinshereniging door de veelbesproken asieldeal.

Familieleden wier aanvraag tot gezinshereniging door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is goedgekeurd, moeten nu zes maanden in het buitenland wachten voordat ze Nederland binnen mogen reizen. Die zes maanden komen bovenop de negen maanden waarbinnen de IND nu moet besluiten over een verzoek tot gezinshereniging.

'Nood breekt wet'

"De asielopvang moet in orde worden gebracht. Waar je de opvang kan uitstellen of beperken, moet dat gebeuren", zo verdedigde de landsadvocaat het besluit van de IND om de familieleden van Fakhria Al Mullaabid nog tot eind april te laten wachten voordat ze naar Nederland mogen komen.

Het gezin zit de komende zes maanden vast in Sudan, het land waar ze op verzoek van de IND naartoe zijn gevlogen om te worden geïnterviewd in verband met hun nareisaanvraag.

Ze verblijven daar in een appartement dat wordt betaald door een oom. "Ze weten niet hoe ze komende maanden de huur of het eten moeten betalen", zei Al Mullaabid. Door gebrek aan internet is communicatie met Nederland niet dagelijks mogelijk. De kinderen hebben hun moeder twee jaar niet gezien.

"Het klopt dat de maatregel best ingrijpende gevolgen heeft, maar u moet het echt zien in het belang van al die mensen die nu in de crisisnoodopvang verblijven", zei de landsadvocaat. "Er zijn forse maatregelen nodig om de asielcrisis het hoofd te bieden."