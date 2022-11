Ajax-verdediger Pierie naar Excelsior: 'Mezelf weer laten zien in eredivisie'

Kik Pierie vertrekt voor een half jaar naar Excelsior. De 22-jarige linksbenige verdediger wordt door de Rotterdammers gehuurd van Ajax.

Pierie, die werd geboren in Boston en zoon is van voormalig hockeyinternational Jean-Pierre Pierie, debuteerde in 2017 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van sc Heerenveen. Daar speelde hij twee volledige seizoenen, om in 2019 naar Ajax te vertrekken.

In Amsterdam werd hij nooit eerste keuze. In de tussentijd werd hij nog verhuurd aan FC Twente en kende hij blessureleed. Pierie speelde 89 wedstrijden in de eredivisie.

In de zomer ook interesse

Excelsior had in de zomer ook al interesse in Pierie, maar toen koos de verdediger voor een langer verblijf bij Ajax. "Ik had aan het begin van dit seizoen een duidelijk traject voor ogen. Ik wilde fit worden en ritme opdoen. Dat is gelukt bij Jong Ajax, waarmee ik in de eerste helft van dit seizoen vijftien wedstrijden heb gespeeld."

"Nu ben ik toe aan de volgende stap en dat is mezelf weer laten zien in de eredivisie", vervolgt Pierie op de site van Excelsior.