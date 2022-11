Betogers krijgen soms voor protest al politie langs: 'Geeft me een onveilig gevoel'

Het is volgens de politie een gebruikelijke methode: demonstranten voor een betoging alvast opzoeken, om zo informatie in te winnen over een aankomend protest. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International en de demonstranten zelf zijn die bezoeken vaak alleen niets minder dan intimidatie, zeggen ze tegen de NOS.

NOS Stories sprak met verschillende demonstranten bij wie de politie voor de deur stond. Zij vertellen unaniem dat ze de huisbezoeken intimiderend vonden. De drie demonstranten in dit artikel willen anoniem blijven, soms "uit angst voor repercussies" of "angst voor nog een bezoek van de politie." Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benthe (16) deed begin deze maand bijvoorbeeld mee aan het klimaatprotest op luchthaven Schiphol, waarbij actievoerders privéjets aan de grond hielden. In de media zei ze vervolgens dat ze bereid was mee te doen aan een eventuele nieuwe actie.

Kort daarna stonden er twee politieagenten bij haar voor deur, die wilden weten wat ze van plan was. "Ik ben erg geschrokken. Ik vind het nogal intimiderend. Het idee dat ze zonder mededeling langs kunnen komen, vind ik niet prettig." Toen Benthe aan de agenten vroeg waarom ze niet eerst even hadden gebeld, zouden ze hebben gezegd dat ze "ook naar school hadden kunnen komen".

De politie laat aan de NOS weten dat het nooit de bedoeling is om hierbij intimiderend over te komen. "Maar in de geschetste situatie kan ik me voorstellen dat dat zo overkomt. Dat is dus niet de bedoeling", zegt woordvoerder Mireille Beentjes.

Agenten op de stoep

Bij demonstrant Zahra (25) stond de politie al drie keer op de stoep. Na een verhuizing wist de politie haar opnieuw te vinden. "Ik voel me geïntimideerd. Het is alsof ik in de gaten word gehouden, alsof ik iets doe wat niet mag. Het geeft me een onveilig gevoel, terwijl ik me thuis juist veilig zou moeten voelen."

Joep (25) kreeg van de politie te horen dat een agent hem in de gaten houdt. Zo zou Joep geen dingen doen "waar je spijt van krijgt"'. Joep zei tegen de agent dat dit niet nodig was. "Maar de agent drong aan op een gesprek. Hij accepteerde niet dat ik dat niet wilde", zegt hij.

In deze video kijkt NOS Stories achter de schermen bij een snelwegblokkade en spreken ze de minderjarige Benthe, die thuis werd opgezocht: