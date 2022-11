Tunesië zet Frans B-team voor schut op WK, maar moet toch naar huis

Wereldkampioen Frankrijk gaat met het schaamrood op de kaken naar de achtste finales van het WK. De B-ploeg van de titelverdediger, die al zeker was van de volgende ronde, ging in zijn laatste groepsduel met 1-0 onderuit tegen Tunesië, dat ondanks de verrassende zege is uitgeschakeld. De overwinning was absoluut verdiend, want Tunesië was simpelweg beter dan het onsamenhangende gelegenheidsteam van de Fransen. De stunt past in een rijtje sensationele uitslagen op dit WK, zoals de winst van Saudi-Arabië op Argentinië, de overwinning van Japan op Duitsland en Marokko dat te sterk was voor België. Maar meer dan een eervolle vermelding levert het Tunesië niet op.

Frankrijk kon de groepswinst alleen bij een ruime nederlaag mislopen. Bondscoach Didier Deschamps besloot daarom zijn reservespelers een basisplaats te gunnen. Vedettes als Kylian Mbappé en Antoine Griezmann begonnen op de bank. Oudste Franse international ooit Doelman Steve Mandanda werd met 37 jaar en 247 dagen de oudste speler ooit in het nationale team. Hij verdrong oud-doelman Bernard Lama (37 jaar en 148 dagen) uit de recordboeken. Ook het B-elftal van Frankrijk stond bol van kwaliteit. Er verschenen spelers van onder meer Real Madrid, Liverpool, Manchester United en Bayern München aan de aftrap. Tunesië, dat moest winnen om kans te maken op de achtste finales, moest het doen met spelers van clubs als Esperance Tunis, CS Sfaxien en Club Africain. Van dat kwaliteitsverschil was op het veld weinig te merken. Tunesië was lange tijd de meest dreigende ploeg, maar verder dan een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van verdediger Nader Ghandri kwamen de Noord-Afrikanen in de eerste helft niet.

Thuram, Mbappe, Hernandez, Giroud en Pavard op de Franse reservebank - Reuters

Ook na rust was Tunesië gevaarlijker dan de Franse B-keus. Aissa Laidouni kreeg een grote kans nadat de Franse middenvelder Youssouf Fofana zonder veel aanleiding onderuit ging in eigen strafschopgebied, maar de Tunesiër schoot hard over. Khazri scoort met laatste krachten In de 58ste minuut was het eindelijk raak voor de 'Adelaars van Carthago'. Na balverlies van Fofana kon Wahbi Khazri er vandoor. De spits van Montpellier maakte het eerste en enige doelpunt van dit WK voor Tunesië. Het was meteen zijn laatste actie, strompelend ging de 31-jarige Khazri naar de kant. Op de tribunes vierden de Tunesische fans groot feest, want ze stonden virtueel in de achtste finales. Maar al snel scoorde Australië in de andere poulewedstrijd tegen Denemarken, waardoor de Australiërs de tweede plek in de groep in handen kregen.

Routinier Wahbi Khazri bewijst zijn waarde in het derde groepsduel tegen Frankrijk en schiet Tunesië op 1-0. Is dat genoeg voor de achtste finales? - NOS