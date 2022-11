Noeste Australiërs kloppen Denemarken op WK en bereiken volgende ronde

Australië is er voor het eerst sinds 2006 in geslaagd om op een WK voetbal de achtste finales te halen. Destijds was Guus Hiddink de coach, nu boekt voormalig Roda JC- en NAC Breda-speler Graham Arnold succes als bondscoach.

Hij formeerde - met wat hulp van Hiddink in de voorbereiding - een onbuigzaam team dat Denemarken versloeg in de laatste groepswedstrijd: 1-0. Mathew Leckie maakte de enige treffer.

Daardoor mag Australië zich samen met groepswinnaar Frankrijk, dat verrassend met 1-0 verloor van Tunesië, zaterdag melden in de achtste finales. Daarin speelt het tegen de winnaar van groep C (Polen, Argentinië, Saudi-Arabië of Mexico).