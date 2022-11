Tbs'er ontsnapt tijdens begeleid verlof, verdacht van neersteken vrouw

Een tbs'er uit de Pompekliniek in Nijmegen die vandaag was ontsnapt aan zijn begeleider wordt verdacht van het neersteken van een 27-jarige vrouw in Soest. Hij is later op de dag opgepakt in Bergschenhoek, in Zuid-Holland.

De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis. Haar toestand is stabiel, meldt de politie. Het is zeer waarschijnlijk dat de twee elkaar kenden.

De politie in Utrecht kreeg aan het begin van de middag meerdere meldingen over een ernstig incident in een woning aan de Smitsweg in Soest. Hulpdiensten troffen daar een zwaargewonde vrouw aan.

Meerdere keren gestoken

De vrouw bleek meerdere keren te zijn gestoken. Uit onderzoek bleek dat de vermoedelijke dader de verdachte uit de Pompekliniek is, die vandaag tijdens begeleid verlof ontsnapte.

Hij zou rond het middaguur tijdens zijn verlof zijn weggelopen van zijn begeleider. Hij stapte bij een ander in de auto en zou zo zijn gevlucht.

Eerdere ontsnappingen

Afgelopen zomer ontsnapten twee mannen uit de tbs-kliniek in Nijmegen. Van buitenaf werd toen een gat in het hek gemaakt. De twee mannen kropen daardoor naar buiten en verdwenen in een gereedstaande auto.

Een van die tbs'ers, de 27-jarige Sherwin Windster, is nog steeds vermist. Hij staat sinds deze maand op de Nationale Opsporingslijst.