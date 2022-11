Kamervoorzitter Bergkamp bij koning om over Tweede Kamer te praten

Kamervoorzitter Bergkamp is vandaag bij koning Willem-Alexander op bezoek geweest, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst in een persbericht bekendgemaakt.

Het gesprek is gegaan over "de ontwikkelingen in het parlement". Wat daarmee wordt bedoeld is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van Bergkamp is het "een regulier gesprek" en is er geen speciale aanleiding. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft, ook gevraagd om een toelichting, nog niet gereageerd.

De Tweede Kamer is de laatste tijd regelmatig in het nieuws door interne aangelegenheden. Voorbeelden daarvan zijn het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib, de irritatie van Kamerleden over het lekken van nieuws door het kabinet, het voorstel van D66 om politieke partijen makkelijker te verbieden en de uitspraken van Kamerleden van Forum voor Democratie.

Dat een Kamervoorzitter de koning bijpraat over de laatste politieke ontwikkelingen is niet uitzonderlijk, maar wel bijzonder. Zo praat de Kamervoorzitter de koning ook bij over ontwikkelingen tijdens de formatie.