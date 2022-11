Ombudsman: Ongehoord Nederland schond opnieuw journalistieke codes

Ongehoord Nederland (ON!) heeft opnieuw de Journalistieke Code geschonden van de NPO, onder meer op het gebied van betrouwbaarheid. Dat concludeert NPO-ombudsman Margo Smit in een nieuw onderzoek naar de aspirant-omroep. Eerder dit jaar kwam de ombudsman al tot dezelfde conclusie. De omroep geeft volgens Smit nog steeds ruimte aan informatie die aantoonbaar onjuist is, terwijl de Journalistieke Code, die ON! ook heeft onderschreven, bepaalt dat informatie betrouwbaar en gecheckt moet zijn. Of er in de uitzendingen van ON! ook sprake is van discriminatie en racisme kan de ombudsman niet beoordelen op grond van de Journalistieke Code, zo valt in het rapport te lezen. Maar, schrijft de ombudsman, "niet alles wat juridisch mag, hoeft altijd gedaan te worden". Aantoonbaar onjuiste info Aanleiding voor het onderzoek was een omstreden uitzending van actualiteitenprogramma Ongehoord Nieuws op 15 september 2022. Daarin toonde ON! zonder context willekeurige beelden van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. Presentator Raisa Blommestijn gebruikte daarbij het n-woord, en zei "dat dit soort filmpjes op grote schaal worden gedeeld op internet". De ombudsman ontving daarop bijna 2000 mails, waaronder 1769 klachten. "Afzenders klaagden het meest over discriminatie en daarnaast over onjuiste inhoud, taalgebruik, objectiviteit en schokkende beelden", staat in het rapport. De ombudsman concludeert dat de makers van het programma niet correct journalistiek hebben gehandeld, onder meer omdat zij de beelden in een onjuiste context hebben gebruikt. Ook hadden de presentatoren moeten doorvragen naar opmerkingen van gasten. Door dat niet te doen, werden meningen als feiten gepresenteerd. Hierdoor is er volgens de ombudsman sprake van "een patroon van het delen van aantoonbaar onjuiste informatie."

Reactie Ongehoord Nederland ON! Noemt het onderzoek van de ombudsman "in veel gevallen eenzijdig, niet aantoonbaar en subjectief." Bij het programma Ongehoord Nieuws is volgens de omroep geen sprake van "een patroon van onjuiste informatie", zoals in het rapport staat. De omroep betwist het ook dat er in het programma journalistieke codes zijn geschonden. "De houding van de ombudsman druist naar ons inzicht in tegen de waarden van de Mediawet die een pluriform omroepbestel voorstaat", staat ook in de verklaring. Lees de volledige reactie hier.

Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, kreeg ook klachten binnen over de uitzending. De elf collega-omroepen keurden het item af in een gezamenlijke verklaring en kwalificeerden het als "onjournalistiek, onethisch en in strijd met de kernwaarden van de NPO." De NPO maakte toen het plan bekend om voor de tweede keer dit jaar een sanctie op te leggen aan de omroep. Dit is het fragment uit de uitzending van Ongehoord Nieuws:

Het bestuur van de NPO vraagt het Commissariaat voor de Media zich uit te spreken over een uitzending van Ongehoord Nederland van gisteren, waarin de omroep zich schuldig zou hebben gemaakt aan racistische of discriminerende uitlatingen. - NOS

De NPO besloot na het eerste onderzoek een boete op te leggen aan ON! van ruim 93.000 euro. Als er een tweede sanctie volgt, kan de NPO bij staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media een verzoek indienen om de vergunning van ON! in te trekken. Deze maand zei Uslu in het NPO Radio 1-programma Kunststof dat zij hoopt dat de NPO zo'n verzoek niet overhaast indient, omdat zij "helemaal niet gretig" is om in te grijpen. "Dat is het laatste middel, het laatste wat je wilt. Dat heeft zo veel impact op de democratie."