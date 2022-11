Tbs'er tijdens verlof gevlucht uit Pompekliniek in Nijmegen

Uit de Pompekliniek in Nijmegen is vandaag een tbs'er ontsnapt, bevestigt een woordvoerder van de tbs-kliniek aan Omroep Gelderland na berichtgeving van dagblad De Gelderlander. De man ontsnapte rond het middaguur tijdens zijn verlof aan zijn begeleider.

De tbs'er zou bij een ander in de auto zijn gestapt en zo zijn gevlucht. Een speciaal politieteam is naar hem op zoek.

De woordvoerder wil verder geen mededelingen doen. Het is dus onduidelijk wie de ontsnapte tbs'er is, waarvoor hij in de Pompekliniek zat en hoe hij aan zijn begeleider kon ontkomen.

Eerdere ontsnappingen

Afgelopen zomer ontsnapten twee mannen op een klassieke manier uit de tbs-kliniek in Nijmegen. Van buitenaf werd toen een gat in het hek gemaakt. De twee mannen kropen daardoor naar buiten en verdwenen in een gereedstaande auto.

Een van die tbs'ers, de 27-jarige Sherwin Windster, is nog steeds vermist. Hij staat sinds deze maand op de Nationale Opsporingslijst.