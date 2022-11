'Onlangs gestopte wielrenner Rebellin (51) overleden na aanrijding met vrachtwagen'

Enkele weken nadat hij zijn lange carrière beëindigde, is Davide Rebellin overleden. De 51-jarige Italiaan werd op zijn fiets aangereden door een vrachtwagen, zo melden lokale media.

Het ongeluk vond kort voor het middaguur plaats in het dorp Montebello Vicentino, tussen de steden Verona en Vicenza. Rebellin was op slag dood en de vrachtwagen reed na de aanrijding door. Het is onduidelijk of de bestuurder het ongeluk heeft opgemerkt. De politie is momenteel op zoek naar de chauffeur.

In oktober laatste werdstrijd

In oktober beëindigde Rebellin zijn dertig jaar durende carrière. Hij reed nog het WK gravel in zijn geboortestreek Veneto en nam een week later afscheid in de Veneto Classic.

De klassiekerspecialist won in zijn lange carrière onder meer Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race en driemaal de Waalse Pijl. In de Giro d'Italia boekte hij één etappezege en hij schreef het eindklassement in de Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice op zijn naam.