Onlangs gestopte Rebellin (51) overleden na aanrijding met vrachtwagen

Enkele weken nadat hij zijn lange carrière had beëindigd, is Davide Rebellin overleden. De 51-jarige Italiaan werd op zijn fiets aangereden door een vrachtwagen. Zijn laatste ploeg Work Service Cycling bevestigt het overlijden op Facebook.

"Beste Davide, blijf trappen, met dezelfde glimlach, hetzelfde enthousiasme en dezelfde passie als altijd. Dit is niet hoe we ons de toekomst samen hadden voorgesteld. Op dit moment doet het veel pijn om afscheid te moeten nemen van een kampioen en een referentiepunt voor ons allemaal."

Het ongeluk vond kort voor het middaguur plaats in het dorp Montebello Vicentino, tussen de steden Verona en Vicenza. Rebellin was op slag dood en de vrachtwagen reed na de aanrijding door. Het is onduidelijk of de bestuurder het ongeluk heeft opgemerkt. De politie is momenteel op zoek naar de chauffeur.

In oktober laatste wedstrijd

In oktober beëindigde Rebellin zijn dertig jaar durende carrière. Hij reed nog het WK gravel in zijn geboortestreek Veneto en nam een week later afscheid in de Veneto Classic.