Zoektocht naar vermiste Brabantse vrienden zonder resultaat beëindigd

De zoektocht in waterplas De Brink bij Liessel naar twee mannen die al 46 jaar worden vermist, heeft niets opgeleverd. De politie vond vanmiddag in het water alleen een metalen balk. De auto waarnaar gezocht werd is niet teruggevonden. Wat de politie betreft is het onderzoek op De Brink nu definitief afgerond. "Er zijn geen aanknopingspunten meer voor een verdere zoektocht."

Vorige week dinsdag begon de nieuwe zoektocht naar Piet Hölskens en Hans Martens, die na een bezoek aan een café in Deurne in maart 1974 spoorloos verdwenen. De vrienden zouden mogelijk in een auto begraven liggen onder het zand op de bodem van De Brink.

De politie ontdekte twee mogelijke plekken waar de auto kon zijn. Op de eerste zoekplek werd een staalkabel gevonden. Op de tweede plek bleek vanmiddag een metalen balk te liggen.

Afsluiting

Jan Hölskens, de broer van Piet, blijft nuchter onder de vondst van de metalen balk. "Het was niet de auto waar we naar op zoek waren. Tsja, niks aan te doen", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Ik had het graag anders gezien, maar zo is het leven." Voor Hölskens geven de vondsten toch een beetje rust. "Piet zal niet meer levend terugkomen, maar restanten vinden geeft ook afsluiting."

De zoektocht in De Brink was volgens de politie een 'ultieme poging' om de lang vermiste vrienden te vinden. "Helaas moeten we constateren dat dat ondanks alle inspanningen niet gelukt is. Samen met de nabestaanden vinden we dat een pijnlijke conclusie. Wij wensen hen dan ook veel sterkte."

Martens (21) en Hölskens (22) stapten op 16 maart 1974 om 03.00 uur 's nachts in een rode Fiat 850 Coupé na een bezoek aan een kroeg in Deurne. Ze werden daarna nooit meer gezien en de auto werd ook nooit gevonden.

Er zijn speculaties dat de twee vrienden zijn vermoord vanwege een geheime relatie die Martens had met een getrouwde vrouw. Hij zou als vergelding naar een verlaten plek zijn gelokt en daar zijn gedood. Hölskens zou zijn omgebracht, omdat hij er getuige van was.