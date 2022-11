Amsterdamse pleinen risicogebied tijdens WK-wedstrijd Marokko

Na afloop van de wedstrijd die Marokko won van België, afgelopen zondag, liep het op een aantal plekken uit de hand . Spontane feesten van vooral jonge fans mondden uit in rellen. Auto's en scooters werden in brand gestoken, politie en brandweer werden belaagd door relschoppers.

In de praktijk betekent de aanwijzing dat de politie eerder kan optreden en fouilleren. Amsterdam wil zo voorkomen dat opnieuw zwaar vuurwerk wordt afgestoken of dat er weer rellen ontstaan, meldt AT5/NH Nieuws .

Na het WK-duel tussen België en Marokko braken in Brussel hevige rellen uit. Ook in verschillende Nederlandse steden was het onrustig. In Den Haag en Rotterdam werd de ME ingezet. - NOS

Halsema noemde het gedrag van de relschoppers "schandalig" en "in een aantal gevallen crimineel". Volgens de burgemeester is het feest ook voor anderen verpest. "Er wordt in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap ook schande van gesproken. Zij hebben ook gezegd volgende keer in groten getale te zullen komen om dit te voorkomen."

Toch neemt de burgemeester nu dus ook zelf maatregelen. Die gelden vanaf 16.00 uur, als de wedstrijd begint, tot geruime tijd na afloop. "Feesten op straat mag. Het hoort bij een voetbaltoernooi als het WK. De grens ligt bij overlast en geweld", aldus Halsema.

De rellen van afgelopen zondag beperkten zich niet tot Amsterdam. Ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht waren er rellen. In België was het urenlang onrustig in Brussel en Antwerpen.